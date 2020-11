Omroep ZWART haalt 50.000 leden binnen

Het is gelukt: Omroep ZWART heeft vandaag haar 50.000 leden binnen gehaald. “We kunnen haast niet omschrijven hoe we ons voelen. Wat we jullie wél kunnen vertellen is dat we ontzettend gezegend zijn met zo’n sterke achterban. De afgelopen acht weken hebben we jullie allemaal keihard aan de bak gezien. Om de wereld te vertellen hoe het anders kan op tv én om samen die magische grens te behalen. En nu is het gewoon gelukt! Dank, dank, vijftigduizend keer dank. We kunnen het niet vaak genoeg zeggen: zonder jullie geen Omroep ZWART” aldus de organisatie die verder zegt:

“50.000 is een getal waar we ontzettend trots op zijn, maar we zijn nog niet klaar. Want hoe meer leden we hebben, hoe meer content we kunnen maken, hoe meer talenten we kunnen laten zien. Daarom vragen we iedereen om al die goeie vibes online en offline nog even vast te houden. Op naar zo veel mogelijk leden!

Om toe te kunnen treden tot het publieke bestel, schrijven we nu een beleidsplan. Daarin vertellen we wat onze programma’s toevoegen aan de huidige programmering. Naast onze eigen ideeën maken we hiervoor gebruik van talloze initiatieven die zijn ingestuurd door leden. We zijn daarmee niet alleen vernieuwend met onze programma’s, maar ook met de manier waarop wij die programma’s maken. Het is tijd om heel Nederland en de rest van de wereld te laten zien hoeveel talent ons kleine landje rijk is. Fijn dat je erbij bent.”