NDP houdt vandaag spoed kadermeeting

De Nationale Democratische Partij (NDP) houdt vandaag een spoed kadermeeting in OCER. De bijeenkomst is georganiseerd als gevolg van de aanhouding van parlementariër tevens ex-vicepresident Ashwin Adhin.

Adhin is maandag thuis opgehaald door de politie. Zijn aanhouding heeft te maken met vernielingen die zijn aangebracht op het kabinet van de vicepresident tijdens zijn bewind. Adhin is op basis van zijn verhoor en andere verklaringen in het belang van het onderzoek in verzekering gesteld.

In een verklaring heeft de NDP-fractie laten weten dat de aanhouding van Adhin een poging is om de partij ‘met wortel en tak uit te roeien’. Daarnaast is volgens haar de wijze van aanhouding niet correct. “Deze handeling blijkt zoals de zaken zich nu voordoen, ook na raadpleging van enkele deskundigen, volstrekt in strijd met de wet van 27 augustus 2007, houdende wijziging van de Wet in Staat van Beschuldigingstelling Politieke Ambtsdragers (S.B. 2001 nr.72)”, beweert de fractie.

Ook Sharmila Mansaram van fake news Facebookpagina Faya Pepre News heeft van zich laten horen. Zij vindt dat Adhin nu niet opgesloten kan worden voor een mogelijk delict welk gerelateerd is aan zijn gewezen ambt. Volgens haar lijkt het erop dat men Adhin probeert uit te schakelen ‘omdat men bang is voor zijn oprukkende populariteit’.

