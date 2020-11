Broers beschuldigen elkaar van doodrijden 78-jarige voetgangster

Een gemengd team, van de politie van regio West heeft onlangs de gebroeders B.K. en A.K. opgespoord en aangehouden. Dit team dat belast is met het onderzoek, waarbij de 78-jarige voetganger Natha Rajrajia in de avond van zaterdag 31 oktober in het district Nickerie dodelijk werd aangereden, heeft klaarheid gebracht in deze zaak.

Na uitgewerkte informatie en goed speurwerk zijn de gebroeders K. in beeld gebracht en aangehouden. De gebroeders beschuldigen elkaar over en weer de bestuurder te zijn geweest van de Toyota Auris, die na de aanrijding door was gereden. Het achterhaald voertuig is ter herkeuring in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn beide broers in verzekering gesteld. Het onderzoek in deze zaak duurt voort meldt het Korps Politie Suriname zojuist.