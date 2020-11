Team Adhin: ‘Er wordt getracht schade aan te richten aan goede naam en eer Adhin’

Op de officiële Facebook pagina van NDP parlementariër en ex-vp van Suriname Ashwin Adhin, is vandaag voor het eerst een reactie op zijn arrestatie naar buiten gebracht. Volgens ‘Team Adhin’ wordt er getracht schade te richten aan de goede naam en eer van Ashwin Adhin.

“Wij zullen vandaag een aantal posts op deze page plaatsen om u te informeren over hetgeen gaande is. Er worden teveel misleidende berichten geplaatst, waarmee getracht wordt schade te richten aan de goede naam en eer van Ashwin Adhin” luidt een bericht dat zojuist geplaatst is.

Adhin werd gisteren gearresteerd. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij vernielingen op zijn voormalige kantoor. In verband met de kwestie moest Adhin zich vrijdag melden bij de rechtbank. Toen hij daar niet kwam opdagen, haalde de politie hem op. Na verhoor werd hij formeel aangehouden in belang van het onderzoek.

Team Adhin schrijft verder: “Zoals onze Adhin zegt: Er is geen religie hoger dan de Waarheid en de Waarheid overwint alles! Die waarheid zullen we dan delen hier met u, zodat u zelf kunt beoordelen over de case. Alvast dank voor alle ondersteuning.“

De ex-vp van Suriname was eerder al negatief in het nieuws. De Surinaamse krant De West publiceerde in juli namelijk een artikel waarin zij aangaf dat Ashwin Adhin twee peperdure Toyota Land Cruisers niet zou hebben ingeleverd. Adhin zou ze volgens de krant hebben laten overschrijven naar een bedrijf, waarvan de directeur gelinkt zou zijn aan hem: