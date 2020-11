Politie gaat weer streng controleren tijdens avondklok

Het Korps Politie Suriname heeft maandag bekend gemaakt dat zijn binnen niet al te lange tijd de controle werkzaamheden tijdens de lock down uren wederom zal verhogen. Daarbij zal er na 22.00 uur in de avond strenge maatregelen worden getroffen tegen lock down overtreders waaronder ook houders van restaurants, bars en verkoopstandjes.

Zoals bekend is het tijdstip tussen 22.00u tot en met 05.00 uur de ‘lock down’ periode, één der COVID-19 maatregelen van de Surinaamse regering. Tijdens deze strengere maatregelen zullen eveneens de bruggen over de Suriname rivier, de Coppename rivier, de Saramacca rivier en het Saramacca kanaal worden afgesloten door de politie.

Alleen personen die een dispensatie bewijs van het NCCR hebben of personen behorende tot de zogenaamde essentiële diensten, die van of naar het werk gaan, zullen doorgelaten worden wanneer zij bij de bruggen aankomen. De rest zal ter plaatse moeten blijven tot na de ‘lock down’ periode waarschuwt het Korps Politie Suriname.