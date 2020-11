Onderzoek: slachtoffer door eenzijdig ongeval of aanrijding overleden?

Het is volgens de Surinaamse politie nog steeds niet duidelijk, of de dood van de 28-jarige brandweerman Raphael Klei het gevolg is van een eenzijdig (verkeers)ongeval of een aanrijding. Klei is in de avond van vrijdag 13 op zaterdag 14 november met zijn voertuig in de trens aan de Ringweg beland en kwam daarbij te overlijden.

De politie van Geyersvlijt was rond 03.30u op surveillance en zag een voertuig in de trens met de vier wielen omhoog. Naar aanleiding hiervan werd een onderzoek ingesteld. De autobestuurder Raphael werd na het takelen van de auto, dood in het voertuig aangetroffen.

De unit Verkeer van Paramaribo, de Digitale Recherche en Forensische Opsporing zijn belast met het verder onderzoek in deze zaak. Het onderzoek moet uitwijzen als het een verkeersongeval of een aanrijding betreft, aldus de politie.