Medische Zending organiseert wederom malaria krutu te Pelele Tepoe

De Medische Zending heeft het afgelopen weekend wederom een malaria krutu in het dorp Pelele Tepoe georganiseerd samen met het Malaria programma van het Ministerie van Volksgezondheid. Dit naar aanleiding van de nieuwe outbreak van malaria in dit dorp. Pelele Tepoe is momenteel het enige dorp in Suriname dat geteisterd wordt door malaria. De Malaria Eliminatie Taskforce van het Surinaamse ministerie van Volksgezondheid was ook vertegenwoordigd.

De krutu is gehouden met het traditioneel gezag en de bevolking, waarbij de strategie voor het uitbannen van malaria besproken is. Van november 2019 tot en met 10 november 2020 zijn er reeds 105 malaria gevallen geregistreerd in Tepoe.

De kapitein van Palumeu, Padoe Peshiechpe, was ook aanwezig en deelde zijn ervaring over de malaria bestrijding in zijn dorp als motivatie naar zijn volksgenoten. In een zeer overtuigend betoog gaf hij de bevolking aan hoe de medewerking van de lokale bevolking nodig is om de malaria uit het dorp te krijgen. In 2019 was er namelijk een outbreak in Palumeu en na een succesvolle aanpak, is er tien maanden verder nog geen enkele nieuwe besmetting geregistreerd door de Medische Zending. Kapitein Mozes van Pelele Tepoe riep daarna de bevolking op om samen met de polikliniek, de vier malaria microscopisten van MZ en de Rangers van de Amazon Conservation Team Suriname, de komende twee weken alles te doen om succes te boeken.

Malaria aanpak Tepoe trekt aandacht VP

De vicepresident, ZE. Ronnie Brunswijk, die op bezoek was in het dorp heeft namens de Surinaamse over- heid de gemeenschap aangegeven, dat deze outbreak nationale aandacht krijgt en gevraagd om MZ zoals altijd genoeg ruimte te geven om haar werk naar behoren te doen. Hij heeft toegezegd MZ te ondersteunen om samen met het BOG de traditionele bespuitingsactiviteiten met lokale mannen te ondersteunen, en binnen korte tijd mogelijk te maken.

MZ zal in een Active Case Detection de totale bevolking testen op malaria en de positieven zullen gelijk behandeld worden. De malaria krutu werd financieel mogelijk gemaakt door de Pan American Health Organization (PAHO) en het Malaria Programma.