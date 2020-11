Mark X knalt tegen winkeltje en schutting en richt flinke ravage aan

Deze Mark X heeft maandagavond een enorme ravage aangericht aan de Nieuw Weergevondenweg in Suriname. Het voertuig knalde rond 23.15u met hoge snelheid tegen een winkeltje en een schutting aan.

De bestuurder kwam vanuit de richting van het Magentakanaal en ging richting Coesewijnestraat. Niet ver van de Santodorpweg verloor de bestuurder de controle over het stuur. Hij knalde tegen een winkeltje en beschadigde een schutting van zinkplaten.

Wonder boven wonder raakte niemand gewond. De schade aan het voertuig en het winkeltje is groot. De politie was snel ter plekke en heeft de zaak in onderzoek.