Inval in illegale cambio aan de Oost-west verbinding

Een gemengde eenheid van de politie heeft, met ondersteuning van leden van Economische Controle Dienst (ECD), na verkregen informatie een inval gepleegd op een locatie aan de Oost-west verbinding te Meerzorg alwaar er een illegale cambio werd geëxploiteerd.

Op die locatie werd vreemd geld tegen veel hogere koersen gehanteerd, dan die door de Centrale Bank van Suriname (CBvS) zijn vastgesteld meldt het Korps Politie Suriname.

Bij deze operatie zijn vier verdachten aangehouden. Deze vier manspersonen worden ervan verdacht zich schuldig te hebben gemaakt aan overtreding van de wet bedrijven en beroepen, de deviezenregeling en de wet economische delicten.

Op de verdachten zijn verschillende grote geldbedragen in Srd, U$ en Euros alsook een aantal geldtelmachines aangetroffen en in beslag genomen.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de zaak buiten proces afgehandeld. Na een fikse boete omgerekend in totaal een groot geldbedrag in SRD te hebben betaald, zijn de vier verdachten na verhoor heengezonden. De in beslag genomen goederen zijn verbeurd verklaard meldt de politie.