Bouva neemt het op voor partijgenoot Boetoe inzake overgemaakte US$ 100.000

NDP parlementariër Melvin Bouva heeft het gisteren in De Nationale Assemblee (DNA) van Suriname opgenomen voor zijn partijgenoot Derryl Boetoe, de onlangs op non-actief gestelde directeur van Cevihas. Bij Cevihas zou vóór de overdracht van de RvC nog snel US$ 100.000 overgemaakt zijn aan een hoge regeringsfunctionaris van de vorige regering. Het is niet duidelijk waarvoor.

Volgens vp Ronnie Brunswijk zou Derryl Boetoe het geld hebben overgemaakt toen hij geen directeur meer was, maar nog wel tekeningsbevoegdheid had. “Het kan niet zo zijn dat een directeur die bedankt is, nog snel geld overmaakt voor iemand, al zou het om een rechtmatige betaling gaan. Deze kwestie moest gelaten worden voor zijn opvolger, want hij was geen directeur meer” aldus Brunswijk.

Bouva verdedigde Boetoe door op te merken dat het geld is overgemaakt voor diensten die geleverd zijn op basis van een contract. Hij vindt dat de gewezen directeur en een regeringsfunctionaris onterecht gecriminaliseerd worden. Hun naam moet worden gezuiverd, vindt Bouva.

De Surinaamse president Santokhi noemde Cevihas gisteren in DNA als een van de voorbeelden van parastatale bedrijven, die structureel zijn leeggehaald door de vorige regering.