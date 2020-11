Baby in ambulance van Regionaal Ziekenhuis Wanica geboren

Afgelopen weekend is er in een ambulance van het Regionaal Ziekenhuis Wanica (RZW) een baby geboren. Dat heeft het ziekenhuis vandaag zelf laten weten. Het gaat om een jongetje dat om 19.30u is geboren.

“Ik was zaterdag 14 november in de middagdienst toen er een hoogzwangere dame bij ons op de huisartsenpost van het Regionaal Ziekenhuis Wanica binnen kwam. We hebben gelijk de vitale functies gecheckt en die waren goed”, deelt verpleegster Esther haar ervaring.

Met spoed nam de patiënt in de ambulance plaats om haar naar het AZP te vervoeren. Uit voorzorg werd er een kraampakket meegenomen, want het kind stond op het punt om ter wereld te komen. Zo reden de ambulancechauffeur, de hoogzwangere mevrouw en zuster Stolk richting Paramaribo.

Door haar ervaring bij vorige bevallingen waar ze bij mocht assisteren, wist zuster Stolk precies wat ze moest doen, waaronder ademhalingsoefeningen met de patiënt. “Zuster Stolk heeft de situatie heel professioneel aangepakt”, zegt Michael Fontini de ambulance chauffeur, “Ze heeft de patiënt echt op haar gemak gesteld”.

Niet lang daarna, rond 19:30u, kwam een gezond jongetje ter wereld. Hij werd gewikkeld in een deken en op de moeder’s buik gelegd. Moeder en kind maken het prima, aldus het ziekenhuis.