In Suriname is de afgelopen 24 uur weer 1 persoon om het leven gekomen als gevolg van besmetting met het gevreesde coronavirus. Het totaal aantal doden is hiermee gestegen naar 115. Het afgelopen etmaal is er 1 nieuwe besmetting bij gekomen na 51 keer testen.

Dat is af te leiden uit de update van de teller van de officiële COVID-19 website, die maandagavond is aangepast. Het aantal actieve gevallen bedraagt 30.