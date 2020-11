Surinaamse ex-vp Adhin opgehaald door politie

De voormalige vicepresident van Suriname Ashwin Adhin, is door de politie opgehaald. Dat melden diverse Surinaamse media zojuist. Volgens Starnieuws was hij opgeroepen om zich aan te melden, maar is hij niet geweest. Vandaar dat hij thuis opgehaald zou zijn.

Deze kwestie heeft te maken met vernielingen die aangebracht zijn op het kabinet van de vicepresident meldt de site.