Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling streeft naar meer bekendheid

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft haar website officieel in gebruik genomen middels het aanklikken van het openingsscherm door minister Rishma Kuldipsingh van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken (AW&J). In het kader van het veertig jarig bestaan van de SAO in mei 2021 behoort de lancering van de website op maandag 16 november tot de kick-off van de reeks van activiteiten.

De organisatie streeft naar meer bekendheid binnen de samenleving als het gaat om burgers klaarstomen conform de vraag op de arbeidsmarkt, tevens invulling geven aan bevordering van klein-ondernemerschap. Een commissie onder leiding van Shaya Rodjan- Ramharakh is verantwoordelijk voor de activiteiten voor het veertig jarig bestaan. De slogan “No las bribi! Go skoro yu srefi na SAO” is ook vandaag in gebruik genomen.

De interactieve website die gebouwd is door Albertus Bruyning bevat informatie over de organisatie zoals de oprichting, missie, visie, afdelingen en de vaktrainingen. De waarnemend directeur, Joyce Lapar, heeft aangegeven dat middels de website de inschrijving voor de vaktrainingen ook efficiënter is gemaakt, vanwege het feit dat die nu digitaal en online kan geschieden.

Volgens Lapar wordt de organisatie nog steeds gezien als een opleidingsinstituut voor drop-outs, hetgeen zij voornemens is om samen met haar team verandering in te brengen. Zij deelde mee dat onder andere ook de multinationals en parastatale bedrijven medewerkers sturen naar de SAO om die vakgericht en of op maat klaar te stomen. De organisatie is gespecialiseerd in het om-, her- en het bijscholen van personen vanaf 16 jaar.

Minister Kuldipsingh is onder de indruk van de resultaten die de SAO tot heden heeft geboekt. Zij heeft tijdens haar bezoek aan de organisatie, de afgelopen week, een rondleiding gehad waarbij zij persoonlijk kennis heeft genomen van de dagelijkse activiteiten zoals het vervaardigen van eigen producten tijdens de praktijklessen. De minister heeft aangegeven dat het minsterie reeds bezig is met een vacaturebank, waarbij particuliere bedrijven in Suriname vacatures kunnen laten plaatsen.

Het ligt in de bedoeling om werkzoekenden conform de vereisten gekwalificeerd te maken voor de arbeidsmarkt. Hiervoor zal er een beroep gedaan worden op onder andere de SAO. Kuldipsingh heeft haar dankbaarheid getoond voor directie, staf en personeel van de organisatie voor de behaalde resultaten. Ook heeft zij hen gemotiveerd om zich te blijven inzetten en de volle medewerking te verlenen om de cursisten zelfredzaam te maken en ondernemerschap te stimuleren, zodat er naar meer productie gewerkt kan worden.

In het verlengde van de kick-off van de activiteiten is er vandaag voor de cursisten ook een lezing georganiseerd met als thema “Stop geweld tegen vrouwen”. Hiermee wenst de SAO haar cursisten kennis hebben bijgebracht over hoe om te gaan met situaties die met geweld te maken hebben en hoe die te herkennen. Het thema is ook uitgekozen naar aanleiding van sixteen days of activism against gender based violence campaign die duurt van 25 november tot en met 10 december.