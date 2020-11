Omroep Zwart heeft al bijna 44.000 leden van de 50.000

De onlangs aangekondigde Omroep Zwart heeft al bijna 44.000 leden binnen gehaald. De omroep heeft 50.000 leden nodig om toe te kunnen treden tot het Nederlandse publieke omroepbestel. Nieuwe omroepen hebben nog tot 1 januari de tijd om toegelaten te worden tot het omroepbestel.

“Hoe graag we ook overnight succes zouden willen behalen, een omroep starten kost tijd. Het begint bij het behalen van ruim 50.000 leden en vervolgens het krijgen van een ‘go’ van de minister. Daarna wordt de zendtijd verdeeld en kunnen we starten met de rijke programmering en eerste producties. Met jou erbij komen we weer een stapje dichterbij. Word lid” aldus de omroep, die een initiatief is van rapper-dichter Akwasi Ansah en filmer Gianni Grot.

Over de naam Zwart zegt de omroep: “Zwartgallig. Zwartrijden. Zwarte humor. In het Nederlands is het woord zwart vaak negatief, of eng. Tot nu. Dat is klaar. Want ZWART is positief, krachtig en uitnodigend. Dat is hoe we zijn. Dat is wie we zijn. Net als jij, toch? En het wordt echt niet zo moeilijk om te laten zien hoeveel energie er vrijkomt als je verschillen omarmt. Niet bang, maar nieuwsgierig. Als je alle kleuren op je palet maar goed genoeg mengt, krijg je vanzelf ZWART.”

Lid worden van de omroep kan hier voor slechts een tientje, eenmalig of jaarlijks.