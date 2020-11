Mansaram: ‘Poging Adhin uit te schakelen uit vrees voor z’n oprukkende populariteit’

Ook NDP’er Sharmila Mansaram van fake news pagina Faya Pepre News, heeft zojuist van zich laten horen over de aanhouding van parlementariër tevens ex-vicepresident Ashwin Adhin. Volgens haar lijkt het er op dat men Adhin probeert uit te schakelen ‘omdat men bang is voor zijn oprukkende populariteit‘.

Ze is totaal niet te spreken over de manier waarop hij vandaag is ingesloten door de politie. Volgens haar kan Adhin nu niet opgesloten worden voor een mogelijk delict welk gerelateerd is aan zijn gewezen ambt. “Daarvoor heb je een in staat van beschuldigingstelling nodig van DNA“, schrijft zij op haar Facebook pagina.

Zij beweerd dat Adhin geen computers heeft vernield. “En als hij dat zou hebben laten doen, wat mij onmogelijk lijkt, dan nog zou dat in verband staan met zijn ambt als vicepresident. En alles wat uit hoofde daarvan gedaan of misdaan zou kunnen zijn moet via de pg eerst naar DNA en daarna kan er verder gehandeld worden”.

Mansaram vindt dat de zaak niet volgens wet en recht is geschied. Volgens haar lijkt het er eerder op dat men Adhin probeert uit te schakelen omdat men bang is voor zijn oprukkende populariteit. Daarnaast ook om “het eigen falen te verdoezelen en familie te blijven benoemen in topposities”.

Naar zeggen van de NDP’er kan niemand met de beste wil van de wereld geloven dat Adhin een paar computers zou hebben vernield. “IK OOK NIET! Adhin je bent een broertje voor mij en ik ben ervan overtuigd dat je groter uit deze vuurproef zult komen. Een rein geweten vreest geen aanklacht. NDP HERGROEPEER JE!” schreef ze.

Over welke ‘populariteit’ Mansaram het heeft wordt niet duidelijk uit haar betoog. Bij de laatst gehouden verkiezingen moest Adhin juist het onderspit delven in Wanica: