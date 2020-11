Man (63) beroofd tijdens bidden op Divali

Een 63-jarige man die zaterdag bezig was met divalirituelen op zijn erf aan de Goede Zorgweg, is beroofd door een gemaskerde rover die gewapend was met een vuistvuurwapen.

Het slachtoffer verklaarde tegenover de politie dat hij op het erf divalirituelen uitvoerde en bad. Op een bepaald moment rende de rover het erf op en viel hem aan. Onder bedreiging van het wapen maakte de verdachte een mobiele telefoon en geld buit.

Na de daad rende de verdachte richting de Van Kallenweg. De politie in Suriname kreeg de melding en dirigeerde ter plaatse voor onderzoek. Zij werkt aan de opsporing en aanhouding van de verdachte.