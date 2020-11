Dc Saramacca bezoekt minister van Grondzaken en Bosbeheer

Op donderdag 12 november heeft districtscommissaris Sherin Bansi-Durga op uitnodiging van minister Diana Pokie van Grondzaken en Bosbeheer haar een bezoek gebracht.

Er is gesproken over de grondproblematiek in het district Saramacca in het algemeen en met name over de aanpak van de achterstanden die door de jaren heen zijn opgelopen met betrekking tot de afhandeling van lopende grondaanvragen en ook over toekomstige grondaanvragen en overdrachten in Suriname.

Aangezien het districtscommissariaat recentelijk is gestart met een Unit Grondzaken op instignatie van president Chandrikapersad Santokhi, is overééngekomen met de minister dat deze Unit zich bezig zal houden met de registratie van de grondzaken in alle zes ressorten van Saramacca.

De minister en de districtscommissaris zijn overééngekomen dat de door Unit Grondzaken geregistreerde grondkwesties rechtstreeks voorgelegd zullen worden aan de minister ter afhandeling. Hierbij roept de districtscommissaris alle burgers op om hun grondprobleem te laten registreren.

De registraties zullen plaatsvinden op de 3 dependances van het commissariaat te weten; Groningen, Jarikaba en Calcutta.