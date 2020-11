Cultuurondernemer Fred Fitz-James overleden aan gevolgen coronavirus

De bekende Rotterdamse cultuurondernemer en radiomaker Fred Fitz-James is vandaag op 72-jarige leeftijd overleden. Fitz-James was ziek na een besmetting met het gevreesde coronavirus en is is aan de gevolgen daarvan overleden. Dat bevestigen zijn collega’s bij het Rotterdamse radiostation Stanvaste Radio.

De in Suriname geboren ‘Oom Fred’, zoals hij ook genoemd werd, was naast ondernemer in zijn bekende cultuurwinkel op de West-Kruiskade ook hoofdredacteur van Stanvaste. Collega’s reageerden vanmorgen verslagen op het nieuws.

“Hij was vorige week naar Groningen overgeplaatst dus we hebben geen afscheid kunnen nemen” aldus een collega tegenover onze redactie.