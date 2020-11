Automobilist verliest controle en knalt tegen schutting

De bestuurder van deze witte auto verloor zondagavond de controle over het stuur van zijn voertuig en reed een schutting vlakbij een woning kapot. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat de man rond 20.00u reed over de Van ’t Hogerhuysstraat, komende vanaf de Martin Luther Kingweg in Suriname. Net voor de rotonde ging het mis.

De bestuurder verloor de controle over het stuur. Hij kwam eerst terecht in een perceel langs de weg. Vervolgens schoot de wagen door en knalde hij tegen een schutting, die kapot ging. De bestuurder kwam met de schrik vrij en er vielen verder geen gewonden.

Er moest een sleepbedrijf worden ingeschakeld om het beschadigde voertuig af te voeren.