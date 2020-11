VIDEO: Verdachten aangehouden en meegenomen in laadbak

De politie in Suriname heeft deze week drie verdachten in een berovingszaak aangehouden. Het gaat om twee mannen en een vrouw. Ook het voertuig waarmee de verdachten vermoedelijk waren, is in beslag genomen door de Surinaamse politie.

De arrestatie van de twee mannen vond plaats op de kruising van de Mastklimmenstraat en Ramgoelamweg en werd verricht door leden van het Regio Bijstandsteam Paramaribo (RBTP). In onderstaand filmpje is te zien hoe de agenten aan komen rijden en heel snel twee verdachten in de laadbak smijten.

De politie heeft de aanhoudingen bevestigd, maar kan niet in details treden aangezien het onderzoek nog gaande is.

Een beveiligingscamera legde de arrestatie op 12 november om 14.35u vast (zie links):