Man en vrouw op Zanderij met drugs aangehouden voor vertrek naar Guyana

Op de internationale luchthaven van Suriname zijn zaterdag een man en een vrouw met drugs aangehouden door het Bestrijding Internationale Drugsteam (BID-team). De twee stonden op het punt om te vertrekken naar buurland Guyana.

Tijdens reguliere controle werd een hoeveelheid drugs in één van de koffers aangetroffen. Het zou gaan om cocaïne. Beide personen zijn overgedragen aan de Narcotica Brigade van de Surinaamse politie in belang van het onderzoek.

Het gaat om personen van Surinaamse afkomt; de man is werkzaam bij het ministerie van Regionale Ontwikkeling (RO) en de vrouw is onderwijzers van beroep. Het onderzoek in deze zaak duurt voort.