COVID-19: 6 nieuwe gevallen en 12 personen genezen

De afgelopen 24 uur zijn er 6 nieuwe COVID-19 gevallen in Suriname bijgekomen. Dit was het resultaat van 104 keer testen het afgelopen etmaal. Het aantal genezen personen bedraagt 12. Het totaal aantal actieve gevallen bedraagt 31.

Het was afgelopen vrijdag ook precies 8 maanden geleden dat de eerste COVID-19 besmetting in Suriname werd genoteerd. In de afgelopen 8 maanden zijn meer dan 5.200 positief getest en 114 patiënten overleden.

Door gezamenlijke inspanningen, en ingrijpende maatregelen gecoördineerd door het COVID-19 Outbreak Management Team van het ministerie van volksgezondheid, is het virus nu weer beheersbaar. Daarom is nu code Oranje van toepassing.

In verband hiermee heeft de Surinaamse arts en publieke gezondheidszorg specialist Ruben del Prado zijn dank middels een lied uitgebracht aan verpleegkundigen, artsen en andere hardwerkende frontliniewerkers die zich onvermoeibaar inzetten voor COVID-19-patiënten.

De zingende dokter doet met het nummer ‘Grantangi’ ook een oproep aan iedereen in Suriname om alert te blijven en zich te houden aan de maatregelen. “Houd afstand, blijf je handen reinigen en bedek je mond en neus om anderen te beschermen!”