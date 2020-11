Telegraaf publiceert foto van aangehouden verdachten in zaak Sumanta

De Nederlandse krant De Telegraaf heeft vandaag bovenstaande foto gedeeld van twee verdachten die zijn aangehouden in de verdwijningszaak van de Surinaamse studente Sumanta Bansi. Het gaat om de 63-jarige Opa Dwarka B. en zijn zoon Manodj B. (40).

Sharmila, de moeder van Sumanta in Suriname, vertelde eerder dat Sumanta zwanger was van Manodj en haar kind niet wilde weghalen. Ze werd vroeg door een familierechercheur gebeld.

“Geweldig dat er opnieuw iemand is opgepakt. Ik hoop dat ze gaan praten, want ik wil mijn dochter terug en weten wat er is gebeurd. Geeft me haar alsjeblieft levend terug”, liet Sharmila weten aan De Telegraaf.

Dat vader én zoon voor een verdwijning of moord worden opgepakt, komt volgens de krant zelden voor. Hun arrestatie moet leiden naar vermiste studente. De politie gaat er vanuit dat Sumanta niet meer leeft en dat haar lichaam begraven is in het bos.