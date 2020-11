Lions voert project op basisschool uit in verband met ‘Diabetic month’

Vandaag, zaterdag 14 november is het ‘Werelddiabetesdag’. De maand november is daarom uitgeroepen tot Diabetic month. In deze maand worden wereldwijd verschillende activiteiten uitgevoerd voor de awareness rond diabetes. Ook in Suriname is er aandacht hiervoor en heeft Lions Club Paramaribo Felice gekozen om een project uit te voeren op een basisschool. De statistieken hebben wereldwijd namelijk uitgewezen dat het aantal jongeren met diabetes mellitus een stijgende trend vertoont.

Dit project heeft het karakter van een educatief half – uurtje, waarbij de leerlingen van de 6e klassen van de basisschool O.S. Blauwgrond op een kindvriendelijke manier bewust gemaakt zullen worden van de chronische ziekte diabetes mellitus (gezonde voeding, gezonde leefstijl en meer). Tevens krijgen zij een gezonde maaltijd van Lions Club Paramaribo Felice.

Vermeldenswaard is dat dit project op maandag 16 november wordt uitgevoerd in samenwerking met het EFS College COVAB, de centrale opleiding voor verpleegkundigen en beoefenaren van aanverwante beroepen.

De ‘Werelddiabetesdag’ (World Diabetes Day) is jaarlijks op 14 november en is de belangrijkste wereldwijde bewustwordingscampagne voor diabetes. Deze dag werd in 1991 door de Internationale Diabetes Federatie (IDF) en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) geïntroduceerd als reactie op de alarmerende toename van diabetes over de hele wereld.

Het doel van ‘Wereld Diabetes Dag’ is aandacht en begrip te vragen voor diabetes, die wereldwijd epidemische vormen aanneemt, onder volwassenen maar ook onder kinderen.