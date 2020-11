Derde verdachte opgepakt in zaak Sumanta; woning doorzocht

De politie heeft vrijdag een derde persoon aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de verdwijning van studente Sumanta Bansi. Het gaat om een getrouwde veertigjarige man uit Hoorn melden Nederlandse media. Eerder waren al een 34-jarige man uit Rijswijk en een 63-jarige man uit Hoorn opgepakt.

Volgens De Telegraaf is in het huis van de derde verdachte uitvoerig onderzoek gedaan. De politie was met veel materiaal en mensen aanwezig en heeft de woning grondig doorzocht schrijft de krant.

Sumanta kwam uit Suriname en woonde bij het gezin B. in huis toen ze verdween in februari 2018. Volgens haar moeder was ze zwanger van Manodj B., die er woonde met zijn vrouw en vader Dwarka B.

De zwangere vrouw verdween in 2018 plotseling. De politie gaat uit van een misdrijf en vermoedt dat Sumanta vermoord is. Dit omdat onder meer haar bankpassen, paspoort en socialemedia-accounts niet meer gebruikt zijn sinds februari van dat jaar.

De politie denkt dat haar lichaam is begraven in het Robbenoordbos, in de kop van Noord-Holland.