In Suriname zijn de afgelopen 24 uur 7 nieuwe gevalen van besmetting met het gevreesde coronavirus genoteerd. Dat blijkt uit de teller van de officiële COVID-19 website die zojuist is aangepast.

Deze nieuwe besmettingen zijn voornamelijk in Paramaribo en kwamen naar voren na in totaal 96 testen. Het aantal actieve besmettingen is hierdoor iets gestegen naar 37.

Op dit moment zijn er verder 859 mensen in quarantaine geplaatst: