12-jarig meisje dood na innemen gramoxone ‘om gebeurtenissen op school’

Een 12-jarig schoolmeisje is vandaag in Nickerie overleden, nadat ze vorige week vrijdag een verdelgingsmiddel had ingenomen. De vader van het meisje Stefanie beweert dat zij tot deze wanhoopsdaad zou zijn gedreven, door gebeurtenissen op school. Dat vertelde hij heel emotioneel aan de Surinaamse nieuwssite Actionnieuws Suriname.

De vader vertelde dat zijn dochter, die in de 6e klas zat een onvoldoende op school had gekregen. Hierna maakte een juffrouw de opmerking dat het meisje terug gestuurd zou worden naar de 5e klas, als ze onvoldoendes zou blijven krijgen. De juffrouw van de 5e klas noemde Stefanie daarbij ‘dom’.

“‘Papa ik wil niet terug naar de 5e klas, ik wil niet terug gaan‘ zei ze steeds tegen me. En elke dag kwam de juf uit de 5e klas vragen aan de juf in de 6e: ‘is Stefanie nog steeds dom, is ze nog steeds dom?‘ Dit in het bijzijn van alle andere kinderen. M’n dochter moet zich vreselijk geschaamd hebben” zegt de vader tegen de Surinaamse nieuwssite.

De man is er niet over te spreken dat de politie niets doet met deze informatie. Hij is naar de politie geweest maar die heeft te kennen gegeven dat ze niets kunnen doen. Het meisje was er na het innemen van grammoxone ernstig aan toe.

In het filmpje hieronder, dat gisteren is opgenomen, beaamt de vader dat haar gedrag het gevolg is van pesterijen op school.