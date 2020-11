Profvoetballer Gleofilo Vlijter brengt bezoek aan vice-president Brunswijk

Gleofilo Vlijter heeft deze week een bezoek gebracht aan de vice-president van Suriname, Ronnie Brunswijk. Tijdens dit bezoek heeft Vlijter een tenue van zijn huidige team met zijn rugnummer overhandigd aan de vp (foto).

Sinds augustus 2020 komt Vlijter uit voor de Israëlische voetbalclub, FC Beitar Jerusalem. Hij heeft een contract van vier jaren bij de club getekend. Op dinsdag 11 oktober jl. maakte de 21-jarige voetballer uit Paramaribo zijn debuut.

Vp Brunswijk is onder de indruk van de prestatie van deze Surinaamse profvoetballer, die ook topscorer was tijdens de Concacaf Nations League 2019-2020. Vlijter zit momenteel met een buikblessure en vertrekt over 2 weken naar terug naar Israel. De vp heeft hem succes toegewenst en zegt hem alle ondersteuning toe.