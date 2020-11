Twee mensen gewond na kappartij bij winkel te Rijsdijk

Te Rijsdijk in Suriname zijn woensdagavond twee mensen verwond voor een winkel. In eerste instantie werd gesproken van een mogelijke beroving door meerdere daders, waarbij de twee mensen zouden zijn aangevallen met een kapmes en houwer. Volgens het Korps Politie werd vandaag duidelijk dat het niet zou gaan om een beroving.

De kappartij is mogelijk om een geval van mishandeling, waarvan het motief niet bekend is. Ook zou er sprake zijn van slechts 1 dader, die al wel in beeld is gebracht.

Volgens de eerste berichten zou de dader een familielid zijn van de eigenaresse van de winkel. Hij is vandaag voor de tweede keer opgespoord door de Surinaamse politie, maar werd niet aangetroffen.

Bij de mishandeling raakte één persoon ernstig gewond en moest met een ambulance afgevoerd worden naar de Spoedeisende Hulp (SEH).