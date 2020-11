SAATHI school of Art brengt DIVALI 2020 in de sfeer van eenheid

In de kleine high tech studio bij Saathi Muziekschool word er enthousiast opnames gedaan. Mooie bloemen hangen er, de studenten jong en ouder zijn gekleed in hun mooiste klederdrachten zoals Javaans, Chinees, Marron, Inheemse en Hindoestanen. De opnamen zijn inmidels afgerond voor de nieuwe set van vijftien nieuwe nummers welke de muziek guru Kries Ramkhelawanheeft geschreven voor Divali 2020. “Ik heb ze geschreven met in gedachte ze zelf te zingen. Mijn vader die zag dat en hij zei ’laat de jongere generatie zingen. Je hebt de top al bereikt. En hij heeft gelijk. Hij is er nu niet meer. Dit is mijn eerste divali zonder mijn vader maar daarom ben ik des te meer blij dat ik zijn advies heb opgevolgd en waaaaw…. Mijn studenten en de anderen hebben mij echt verrast”.Ramkhelawan glunderd terwijl de track laat horen gezongen door Aida Zeefuik en hijzelf en een track vanhet zelfde nummer met een ander flavor door Suriwood diva Nisha Madharan. “Het lied is gemakkeijk en het word een mooie meezinger”, gelooft Ramkhelawan. ‘A happy Divali to you. WanBlessi Divali Gi Yu, een gezegend Divali voor u’ klinkt het uit de boxen.

INVULLING GEVEN

“We hadden geen sponsoren genoeg want ik ga geen CD maken. Dit is studio opname en ook een clipgekoppeld die nu al worden uirtgezonden via RTV RB en TBN TV stations. “Ik weet dat er mensen zijnd iede schijdingslijnen willen houden zoals ze vroeger waren. Maar anno 2020 wil men van elkaar wetn en leren. Dat kan alleen maar door kennis op te doen van elkaars cultuur en daar respect voor op tebrengen”. Middels zijn muziek probeert de artiest invulling te geven aan ‘Bromki dyari’gedachte. Hij doet dat door veel leideren twee of drie talig te schrijven. “Het is leuk als men mee danst of zo maar zeweten nooit wat je zingt, Nu maak ik het mogelijk met deze prachtige stemmen van dit jong talent”. Hijverteld dat vooral scholen nationaal denken. Christelijke scholen en vragen naar divali liedjes om te leren. En op Kerst komen Hindoe scholen zoeken naar Sarnami kerstliedjes. Er is dus een behoefte. “Dusje kan niet vasthouden aan alleen Indiase liederen. Dat is de integratie door middel van muziek elkaarbeter leren kennen en begrijpen”. Het opnemen van de nummers in de studio is ook een leermomentvoor vele studenten. “Sommigen vooral jongens als hun stem veranderd en sommige meisjes die vindenhun eigen stem niet mooi. Totdat ze het eindproduct horen. Het is een boost voor hun selfesteem maar het leert hen ook wat het vereist om in de studio te werken. Daar geldt echt ‘time is money’, je moet dus voorbereidt en gefocust komen en het beste van jezelfe geven”.

SCHOONMAKEN OMGEVING

“Ik vind persoonlijk divali een ‘milieu vriendelijk feest”, lacht hij breedt. Het is een feest net alsbijvoorbeeld kerst dat mensen oproept tot het schoonmaken van de omgeving. “En ook schoonmakenvan het innerlijke.Divali zegt dat als je slordig en vuil bent dat prosperity, voorspoed in jouw leven eenbeetje zoek zal zijn”. Volgens Ramkhelawan begint de schoonmaak van binnenuit. “Het is ook mooi hoehet verwijst naar kerst met die lichtjes. Dan maakt men ook overal schoon. Moslims hebben ook een feets waar innerlijke en uiterlijke schoonmaak essentieel is. We zijn alles mensen, geest, bloed en vlees met onze unieke culturele karateristieken. Bewaar dat, maar ga er niet anuit dat je alleen bent op de

wereld of dat je beter bent dan een ander. Dit is onze brijdrage in deze tijd waar de wereld uiteen schijn te vallen. Ons lied propageert eenheid en zuiverheid naar elkaar toe”.

EXTRA AANDACHT

Inmiddels heeft de componist een ander traject toegevoegd aan zijn al drukke schema. “Iemand heeft mij geadviseerd en ik vondt het een geweldig idee. Mijn naam ‘Kries Ramkhelawan’ is een brand die nationaal en internationaal bekend is. Onder die naam zal ik komende tijd vooral de meer serieuzere kennis overdrachts events doen zoals workshops, uitgeven van gezang- en gedichten bundels endergelijke onder de naam ‘Kries Ramkhelawan Music Insituut’”, lacht Ramkhelawan blij. In een ander nieuw lied roept de nationalistische zanger de mensen op om tijdens deze divali periode niet onnodig de straat op te gaan maar rekening te houden dat covid-19 er nog is. “Laten ze thuis zijn met de familie.Extra aandacht geven aan de ouders, opa en oma en hun kinderen”,.spreekt Ramkhelawan de hoop uit.