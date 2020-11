‘Mijnactiviteiten met skalians op water zullen worden stopgezet’

Volgens de minister van Natuurlijke Hulpbronnen in Suriname, David Abiamofo, zijn de mijnactiviteiten in de grensrivieren niet langer gedoogd en zullen die worden stopgezet. Dit, conform het te voeren regeringsbeleid op het gebied van mijnbouw. In dit kader heeft Abiamofo zich persoonlijk georiënteerd en aanmaningen overhandigd aan de diverse skalianhouders.

Abiamofo benadrukt dat de vervuiling in de waterwegen alsook op het stuwmeer moet worden tegen gegaan. Voorts geeft de NH-topman te kennen dat de verschillende leefgemeenschappen en de Fransen veel last ondervinden van de hevige milieuverontreiniging veroorzaakt door de opererende skalians.

De Surinaamse bewindsman geeft verder aan dat zich een nieuwe trend aan het ontwikkelen is, waarbij de skalians eveneens de oevers van de rivieren betreden. Het traject dat zal worden ingezet moet erin resulteren dat de operaties van de skalians op een structurele manier tot het verleden gaan behoren.

Voorafgaand aan het bezoek heeft de bewindsman reeds een deel van de skalianhouders toegesproken en het beleid doorgecommuniceerd. In het vooruitzicht ligt dat de skalianhouders, die nog niet bereikt zijn alsnog gevisiteerd zullen worden. Op een later moment zal er ook een expeditie gedaan worden naar de Lawarivier.