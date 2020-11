Dronken man steekt oudere broer die hem aanspreekt op zuipgedrag

De politie van het bureau Munder heeft een man aangehouden, die in dronken toestand zijn oudere broer een steekwond heeft toegebracht in diens buik. De oudere broer sprak de beschonken man aan op zijn zuipgedrag, maar dat viel niet in goede aarde bij hem meldt het Korps Politie Suriname zojuist.

De politie kreeg in de late avond van vrijdag 6 november de melding dat een slachtoffer met een steekverwonding zich bevond op een adres in het ressort Munder. Het adres werd aangedaan en de politieambtenaren troffen het slachtoffer, de 47-jarige Saamkoemar R., met een steekverwonding aan in zijn buikstreek.

Onderzoek wees uit dat het slachtoffer en zijn jongere broer Ramkoemar R. in een woordenwisseling geraakten. Ramkoemar had de gewoonte om steeds in beschonken toestand ruzie te maken met zijn broer Saamkoemar. Toen de oudere broer Ramkoemar aansprak over zijn gedrag werd hij boos en deed bedreigende uitlatingen in de richting van zijn broer.

Met een scherp voorwerp bracht hij zijn broer Saamkoemar vervolgens een steekverwonding toe in de buikstreek. Per ontboden ambulance werd de gewonde broer afgevoerd naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. Hij is ter verpleging opgenomen in het ziekenhuis.

De verdachte werd ter plaatse aangetroffen en aangehouden. Ook het scherp voorwerp is gevonden en in beslag genomen. Ramkoemar werd overgebracht naar het politiebureau. Toen hij nuchter was, is hij voorgeleid. Na overleg met het Surinaamse Openbaar Ministerie is hij in verzekering gesteld meldt de politie.