9 nieuwe corona besmettingen afgelopen 24 uur

Het afgelopen etmaal zijn er weer 9 nieuwe gevallen van besmettingen aan het licht gekomen in Suriname. Dat blijkt woensdagavond na de update van de teller op de officiële COVID-19 website. Er werden de afgelopen 24 uur 141 testen uitgevoerd.

De meeste van deze nieuwe gevallen zijn in Paramaribo geregistreerd. Het aantal actieve gevallen is licht gestegen van 28 naar 30.

Zoals de minister van Volksgezondheid eerder al aangaf: ondanks de lage cijfers is corona in Suriname nog niet weg! Het is daarom belangrijk dat iedereen zich aan de regels blijft houden.