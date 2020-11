Lezing Naks: ‘De Identiteit van de Mensen van Afrikaanse Afkomst’

De Commissie Lezingen van de sociaal culturele vereniging NAKS organiseert op vrijdag 13 november een virtuele lezing met als thema: ‘De Identiteit van de Mensen van Afrikaanse Afkomst’. “Uit welk land zijn de voorouders van de mensen van Afrikaanse afkomst afkomstig?” “Wat is er met de voorouders gebeurd en waarom is het gebeurd?” “Hoe komt het dat de mensen van Afrikaanse komaf niet weten wat de oorsprong is van hun voorouders?”

Allemaal vragen waarop de auteur van het boek ‘De Hebreeuwse Identiteit’ Rachael van der Kooye (foto) het antwoord wilde weten. Ze werd gedreven door haar passie om meer te weten van de Afrikaanse mens dan wat in de geschiedenisboeken staat. Ze publiceerde in 2015 het boek waarin ze antwoord probeert te vinden op de bovengenoemde vragen.

Om meer bekendheid te geven aan het boek houdt de commissie van Naks Suriname een boekbespreking met de auteur waarbij een panel ingaat op de bevindingen in het boek. Het panel bestaat uit Dominee Edgar Loswijk, Theoloog Leendert Pocornie, Historicus Jerry Egger en Historicus Mildred Caprino. De moderator voor de avond is Liesbeth Peroti.

De boekpresentatie met als thema: ‘De Identiteit van de Mensen van Afrikaanse Afkomst’ zal door live stream te volgen zijn via YouTube hieronder. De live stream is mede mogelijk gemaakt door Caritransfer Financial Services agent van Western Union in Suriname. Vrijdag 13 november 2020 van 12:00u – 18:30u.