Burgers kunnen op meerdere locaties voor aanmaak ID-kaart

Burgers kunnen op meerdere locaties in Suriname terecht voor de aanvraag en/of afhaal van hun ID-kaart. Thans zijn er in plaats van vijf, dertien bureaus voor burgerzaken (bvb’s) met een ID-booth die operationeel zijn, zegt de directeur van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) Anastatia Kanapé-Pokie. Het gaat hierbij om de bvb’s Flora, Kwatta, Combé, Groningen, Meerzorg, Nw. Nickerie, Corantijnpolder, Groot-Henar, Onverwacht, La Vigilantia, Albina, Moengo en Apoera.

Verder geeft Pokie aan dat bij het bvb Lelydorp men vooralsnog alleen terecht kan voor het afhalen van de eerder aangevraagde ID-kaarten en dat de ID-booths van de bvb’s Friendship, Centrum, Debiké en Atjoni vanwege technische werkzaamheden tot nader order zijn gesloten. “Ook zal men rekening mee houden dat de ID-kaart alleen afgehaald kan worden bij de bvb, waar de aanvraag is gedaan”.

De tijden voor het aanvragen en afhalen van de ID-kaarten zijn van maandag tot en met donderdag van zeven uur ‘s morgens tot kwart over twee ‘s middags. De directeur vraagt de Surinaamse samenleving begrip op te brengen voor de huidige situatie en zegt dat er wordt gewerkt aan spoedige optimalisering van de dienstverlening.

Bij de aanvraag van een ID-kaart is het voor de gezichtsopname belangrijk dat de burgers zich houden aan bepaalde richtlijnen. Er wordt gevraagd niet te verschijnen met strapless en off-shoulder kleding, kleding zonder bandjes, in diensttenue of uniform, camouflage en wit of lichte kleding. De heren mogen geen oorbellen dragen, de dames maar één paar en piercings in het gezicht zijn verboden. Een bril opdoen mag ook niet en het hoofd moet onbedekt, tenzij het vanwege geloofsovertuiging bedekt moet zijn.