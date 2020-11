42-jarige geeft toe man te hebben doodgestoken tijdens gevecht

De man die afgelopen zaterdagavond dood op het wegdek werd gevonden is de 36-jarige Kastiel Orson. Hij kwam om het leven na een steekpartij, die zich voordeed op de kruising van de Calcutta- en de Hermansteinbergstraat. De dader is de 42-jarige Leon D. alias ‘Domme’ of ‘Ojo’ meldt het Korps Politie Suriname.

De politie van het bureau Nieuwe Haven en de afdeling Kapitale Delicten deden na de melding van het Command Center de plek van het gebeurde aan. Het levenloze lichaam van Kastiel werd ter plaatse aangetroffen. Een ingeschakelde arts stelde officieel de dood van hem vast.

Uit het voorlopig onderzoek is naar voren gekomen verdachte Leon D. in een gevecht verwikkeld was geraakt met het slachtoffer Kastiel. Bij die gelegenheid haalde D. een scherp voorwerp te voorschijn en stak Kastiel daarmee in zijn borststreek. Na het strafbaar feit te hebben gepleegd, verliet de verdachte de plaats van het delict.

Het ontzielde lichaam van Kastiel is in opdracht van het Openbaar Ministerie hangende het onderzoek in beslag genomen. De verdachte Leon D. meldde zich op zondag 8 november aan op de afdeling Kapitale Delicten, na te zijn ontboden. Hij geeft toe het strafbaar feit te hebben gepleegd.

Het scherp voorwerp waarmee het slachtoffer Kastiel om het leven is gebracht, is nog niet achterhaald meldt de Surinaamse politie. De verdachte Leon D. is na overleg met het Openbaar Ministerie achter slot en grendel geplaatst. Kapitale Delicten is belast met het verder onderzoek in deze zaak, aldus de politie.