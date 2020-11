16-jarige loog over doodsteken vriend, kennis van haar aangehouden voor moord

Verrassende wending in de zaak waarbij een 16-jarige tienermoeder A.A. haar 25-jarige vriend Pascal Mac-Andrew zou hebben doodgestoken, omdat zij dacht dat hij een inbreker was. De politie in Suriname heeft maandag nog een persoon aangehouden en wel een 24-jarige man. Hij zou degene zijn die de 25-jarige vriend van het meisje in de woning heeft doodgestoken.

Deze 24-jarige verdachte R.G. werd aangehouden door manschappen van het Regio Bijstand Team Paramaribo (RBTP). De man zat ondergedoken en heeft inmiddels toegegeven dat hij het slachtoffer aan de Oude Charlesburgweg heeft doodgestoken. Het vermoeden bestaat dat de dader omgang had met de 16-jarige.

Dit wordt ook bevestigd door buurtbewoners die de man van de woning zagen vertrekken. Beide zijn overigens van Guyanese afkomst.

Het slachtoffer zou twee weken weg zijn omdat hij op zee werkt, maar kwam eerder thuis. Blijkbaar kwamen de mannen elkaar tegen in het huis, hetgeen uitmondde in een steekpartij. Eerder had de 16-jarige verklaard dat ze alleen thuis was en dat ze dacht dat er een dief naar binnen sloop, die ze vervolgens neerstak.

Zowel de 16-jarige als de 24-jarige zitten nu vast.