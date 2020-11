Vrouw zwaargewond na ravage veroorzaakt door dronken bestuurder

Vanavond was er in Suriname weer een zware aanrijding, veroorzaakt door een dronken bestuurder. Bij dit verkeersongeval tussen twee voertuigen is een vrouw zwaargewond geraakt. Het ongeval vond maandagavond iets na 19.00u plaats op de hoek van de Kwatta- en De Boerbuitenweg.

De dronken bestuurder reed in een personenwagen (inzet foto) en ramde een pick-up hard van achteren. De vrouw die in de pick-up zat, raakte zwaargewond en is zojuist met een ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.

De dronken automobilist is door de Surinaamse politie afgevoerd na het bureau. De man zat voor de aanrijding te ruziën met een vrouw langs de weg. Hij stapte op een gegeven moment in zijn auto en reed wild weg richting Ringweg. Op een bepaald moment keerde hij plotseling en reed met een vaart over De Boerbuitenweg richting de Kwattaweg. Daarbij vloog hij over een aantal drempels heen.

Hij knalde vervolgens hard achterop de pick-up. Er was sprake van een enorme ravage waarbij beide voertuigen zwaar beschadigd raakten. De politie is ter plaatse bezig met het onderzoek. [O ja, speciaal voor de mensen van SUN: Niet zomaar teksten van ons stelen hoor]