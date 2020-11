Twee huurwoningen afgebrand; 9 personen dakloos

Twee houten huurwoningen op een erf aan de Meloenstraat in het politieressort Latour zijn in de nacht van zaterdag op zondag compleet afgebrand. Daarbij zijn in totaal 9 personen, waaronder twee baby’s, dakloos geworden.

De melding kwam omstreeks 02.36u binnen en na 21 minuten was de brandweer ter plaatse. Bij aankomst kon alleen nog maar nablussingswerk verricht worden. Het ging om twee houten woningen naast elkaar van ongeveer 6 bij 9 meters. Een werd bewoond door een vader en zijn zoon en de andere door een moeder samen met haar vier kinderen en ouders.

Beide woningen waren niet aangesloten op het elektriciteitsnet van de NV Energie Bedrijven Suriname en ook niet verzekerd tegen brand. De bewoners tapten stroom af van een stenen woning op het erf die schroeischade heeft opgelopen.

Er deden zich geen persoonlijke ongelukken voor. De oorzaak van de brand is nog onbekend. De politie is bezig met het onderzoek.