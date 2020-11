Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding vluchtende vrouwenmishandelaar

De politie van het bureau Flora heeft op maandag 2 november de 31-jarige Fabian S. alias ‘Don’ ingesloten. Deze verdachte heeft binnen één week tot twee keren toe zijn levenspartner, waarmee hij een kind heeft verwekt, mishandeld. ‘Don’ is een bekende van de politie en wist bij de eerste mishandeling uit handen van de politie te blijven meldt het Korps Politie Suriname.

Na de tweede mishandeling deed de vrouw wederom aangifte tegen Fabian. Bij het opmerken van de politie voor de woning vluchtte de verdachte die slechts in zijn ondergoed gekleed was, via een achterdeur weg. Hij werd achterna gezeten door de politie die genoodzaakt was een waarschuwingsschot te lossen. Dit bracht ‘Don’ ook niet op andere gedachten.

Het gelukte de politie om deze verdachte enkele straten verwijderd van zijn woning aan te houden en over te brengen naar het politiebureau. Uit het onderzoek is komen vast te staan dat de vrouw en haar vriend niet samen wonen. Door een smoes te verzinnen dat hun zoon ziek was, wist hij de vrouw de tweede keer in zijn omgeving te krijgen.

De vrouw deed het adres aan en merkte op dat het verhaal niet op waarheid berustte. Er ontstond een woordenwisseling tussen de twee en de vrouw werd wederom door ‘Don’ afgetakeld. De verdachte is meermalen voor soortgelijke gepleegde strafbare feiten ingesloten meldt de politie in Suriname.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de verdachte ingesloten.