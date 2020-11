Lijk van man uit Surinamerivier opgevist

De Surinaamse maritieme politie heeft vanmorgen rond 07.45u een lijk uit de Suriname rivier opgevist. De redactie van Waterkant.Net verneemt dat het gaat om het stoffelijk overschot van een man. Het is nog onbekend om wie het gaat en hoe de man in het water terecht is gekomen.

De man was gekleed in een groen shirt en een blauwe jeansbroek. Het lichaam dreef in de Surinamerivier ter hoogte van de MAS en is gesleept naar de platte brug in het centrum van Paramaribo. Het lijk bevond zich in verre staat van ontbinding.

Het lichaam is in beslag genomen voor verder onderzoek, dat nog gaande is.