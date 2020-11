Illegale goudzoekers richten weer vernielingen aan bij Royal Hill-put

In Suriname hebben illegale goudzoekers weer vernielingen aangericht aan bezittingen van Iamgold bij de Royal Hill-put. Vanmorgen rond 06.00u hebben porknokkers de plaats betreden door de Razor Blade Prikkeldraad, die aangebracht is om hen buiten te houden, te vernielen zoals op de foto te zien is.

Ze hebben daarbij ook een cabine van een graafmachine in brand gestoken. Een gemengde eenheid die momenteel voor de rust, orde en veiligheid zorgt in het Iamgold mining gebied, heeft vier van deze porknokkers die zich illegaal in de Royal Hill-put bevonden aangehouden. De anderen kozen het hazenpad.

Door kordaat optreden van het gemengd team kon erger worden voorkomen. Voorlopig onderzoek heeft uitgewezen dat het in deze niet gaat om bewoners van de omliggende dorpen. Het gaat om oproerkraaiers die van heinde en verre het gebied aandoen om zogenaamd te werken. De vier verdachten zijn overgedragen aan de recherche van de Surinaamse politie regio Midden.

Het komt vaak voor dat illegale goudzoekers het concessiegebied van het bedrijf in Suriname binnen dringen, ondanks het niemand is toegestaan om zich daar te begeven. Vorig jaar was het vaker raak.