Braziliaanse goudzoekers bedreigd en afgeperst door exploratiehouder

De politie in Suriname heeft een 49-jarige man aangehouden, die Braziliaanse goudzoekers zou hebben afgeperst en bedreigd. De man, Eric S., is op dinsdag 3 november door de recherche van regio Oost aangehouden meldt het Korps Politie Suriname.

Eric kreeg van het Surinaamse ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen in het Zuid-Oosten van Suriname en wel het Anapaikegebied, een stuk domeingrond met toestemming om exploratie werkzaamheden hierop te verrichten. Tijdens zijn onderzoekingen naar delfstoffen, kwam hij personen van Braziliaanse komaf tegen die aan goudwinning doen in dat gebied.

Eric hield de groep Brazilianen voor dat hij toestemming heeft om te werken in het gebied en dat de vreemdelingen geen werkzaamheden meer mochten verrichten in dat gebied. De Brazilianen die toch aan goudwinning wilden doen, mochten dit tegen betaling doen of moesten een deel van hun vondst afstaan aan Eric.

De vreemdelingen die hieraan geen gevolg gaven, werden bedreigd of maakte hij hun machines onbruikbaar. De benadeelden deden aangifte tegen Eric. De eerste aangifte is op donderdag 15 oktober gedaan. De verdachte is meermalen door de politie opgeroepen, maar meldde zich niet aan.

Via zijn advocaat werd de verdachte Eric op dinsdag 3 november wederom opgeroepen door de politie. Eric aanmeldde zich aan en werd hij terstond aangehouden. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte voor afpersing en bedreiging ingesloten meldt de politie.