Vrouw licht woningzoekenden op voor grote geldbedragen

De Surinaamse politie heeft deze voortvluchtige 33-jarige vrouw aangehouden, die op de politie opsporingslijst stond vanwege fraude. De vrouw beloofde haar slachtoffers goedkope woningen, maar ging er uiteindelijk met hun geld vandoor meldt het Korps Politie Suriname dit weekend.

De verdachte Jennelien Roraima B., van wie er in de maand juli dit jaar opsporing in de media door de procureur generaal was gelast, is uiteindelijk op maandag 26 oktober door manschappen van de afdeling Fraude opgespoord en aangehouden. Tegen B., die zich ook uitgaf als Linger, hebben meerdere personen aangifte van oplichting en verduistering gedaan.

Zij hield haar slachtoffers voor dat zij in de positie verkeerde om hen aan een goedkope woning te helpen, hetgeen achteraf niet het geval bleek te zijn. Ze heeft op deze manier een aantal personen voor grote geldbedragen in Surinaamse dollars benadeeld.

Eerdere opsporingen van de vrouw hadden niet het gewenste resultaat opgeleverd, omdat zij volgens informatie naar het binnenland was uitgeweken. Dit nadat enkele benadeelden haar woonadres aandeden, teneinde haar om rekenschap te vragen.

B. is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. Haar aanhouding is intussen met 30 dagen verlengd meldt de Surinaamse politie.