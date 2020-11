Op straat gevonden dode man in borst gestoken

De man die gisteravond dood op het wegdek gevonden werd, op de hoek van de Herman Steinberg- en de Calcuttastraat, is het slachtoffer geworden van een steekpartij. Hij was even daarvoor betrokken bij een vechtpartij, waarbij het slachtoffer met een scherp voorwerp in zijn borststreek werd gestoken.

Het slachtoffer is de 36-jarige O.K. die geen vaste woon- en verblijfplaats heeft. De politie van Nieuwe Haven heeft na afstemming met een lid van het Surinaamse Openbaar Ministerie het ontzielde lichaam in beslag genomen voor obductie.

De afdeling Kapitale Delicten van het Korps Politie Suriname heeft de zaak in onderzoek. Op de foto is te zien dat het ontzielde lichaam is afgedekt en de straat is afgesloten.