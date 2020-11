Lijk van man op straat aangetroffen

De politie in Suriname heeft het er maar druk mee; opnieuw is er een lijk aangetroffen van een man. Zaterdagavond rond 22.00u werd op de kruising van de Herman Steinberg- en de Calcuttastraat een dode man op het wegdek aangetroffen.

Het is vooralsnog onduidelijk wat er precies is gebeurt. De verschillende Surinaamse politie-eenheden zijn net ter plaatse en gestart met het onderzoek. Zodra er meer bekend is wordt dit bericht bijgewerkt.

Eerder op de dag werd ook al een lijk van een man aangetroffen voor een woning: