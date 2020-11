Deze auto eindigde zaterdagavond rond 21.30u in een goot langs de Indira Gandhiweg in Suriname. De bestuurder zou even daarvoor betrokken geweest zijn bij een aanrijding met een ander voertuig. Dit gebeurde ter hoogte van de Johannes Michelsweg.

Het voertuig schampte een andere auto en reed daarna van de weg en eindigde in de goot. Niemand raakte gewond bij het verkeersongeval.

Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om het voertuig uit de goot te halen. Foto via R.O.