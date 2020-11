1 dode en 7 nieuwe corona gevallen in Suriname

In Suriname is de afgelopen 24 uur weer 1 coronadode gevallen. Het totaal aantal personen dat is overleden aan de gevolgen van het gevreesde virus is hiermee gestegen naar 113. Dat blijkt zaterdagavond uit de update van de cijfers op de officiële COVID-19 website van de Surinaamse regering.

In het afgelopen etmaal zijn er 123 testen uitgevoerd waarbij 7 nieuwe gevallen aan het licht zijn gekomen. 2 van deze gevallen werden in Paramaribo aangetroffen. Ook zijn er 3 mensen genezen.

Het aantal actieve gevallen is hierdoor licht gedaald van 30 naar 27.