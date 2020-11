Zesde editie van ‘Koken voor ouderen’ in Den Haag

Haagse ondernemers en jongeren organiseren op zondag 29 november 2020 voor de zesde keer een grandioze ‘giving back’ middag voor 60+ ouderen in Den Haag. In verband met de COVID-19 maatregelen wordt het een speciale ‘delivery en afhaal‘ editie van ‘Koken voor ouderen’.

“Op 29 november gaan we weer van ouds koken. We gaan wederom 500 maaltijden (vegetarisch) bereiden. Laten we met z’n allen zorgen voor de ouderen en haal een maaltijd voor ze op!” schrijft de organisatie op Facebook.

Vanaf 20 november kan men zich aanmelden hiervoor. ‘Koken voor ouderen’ wordt mede mogelijk gemaakt door donaties van ondernemers en particulieren. Uw donatie is ook welkom via reena@Surinamefestival.com.